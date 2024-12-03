В Челябинске женщина за рулем Toyota получила травмы в ДТП

Второй участник аварии допустил несколько нарушений

Сегодня, 3 декабря, рядом с домом № 97 на улице Гончаренко столкнулись автомобили Volkswagen под управлением 55-летнего мужчины и Toyota, за рулем которой находилась 40-летняя женщина, она получила травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

«Кроме того, водитель автомобиля Volkswagen допустил нарушения, а именно: отсутствие диагностической карты и эксплуатация транспортного средства с установленным газобаллонным оборудованием без оформления», — рассказали в ГАИ.

На мужчину составили административные протоколы.