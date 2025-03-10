В Челябинске женщина за рулем Mercedes получила травмы в ДТП

Из-за аварии перекрыли движение

Сегодня утром, 10 марта, рядом с домом 13а на улице Гидрострой столкнулись автомобили Chevrolet под управлением 20-летнего парня и Mercedes, за рулем которого находилась 47-летняя женщина, сообщили в Госавтоинспекции.

«В аварии травмы получила водитель Mercedes, у автомобилей механические повреждения», — прокомментировали в ГАИ.

Экипаж ДПС прибыл на место ДТП в 06:50 часов, на месте происшествия были выставлены предупреждающие знаки и организовано регулирование потока транспорта. Разбившиеся в ДТП автомобили эвакуировали.

К данному часу движение восстановлено.