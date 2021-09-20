В Челябинске женщина за рулем автомобиля сбила двух девочек

Дети перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора

Напротив дома № 61 по улице Труда 55-летняя женщина за рулем автомобиля сбила двух девочек. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне вечером, 19 сентября. Девочки перебегали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент их сбила машина. Дети получили травмы. Они находились на улице без сопровождения взрослых, а их одежда не была оснащена световозвращающими элементами.

В конце прошлой недели в Миассе 9-летняя девочка попала под колеса ВАЗ-21053. Школьница получила травмы и была госпитализирована.

Как ранее сообщал наш сайт, на 31-м километре дороги Челябинск — Троицк в Коркинском городском округе неизвестный водитель на серебристом автомобиле насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия.