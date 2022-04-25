В Челябинске женщина за рулем авто сбила 8‑летнего велосипедиста

Мальчик был без шлема

Напротив дома № 36 по улице Люблинской 31-летняя женщина за рулем «Хендая» сбила мальчика на велосипеде. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне вечером. Школьник проезжал дорогу в неустановленном месте.

«Ребенок получил травмы. Он находился на прогулке со старшим братом без сопровождения взрослых. Мальчик был без велошлема и защиты», — рассказали в Госавтоинспекции.

В этот же день на проспекте Ленина 59-летний водитель «Ниссана» сбил 35-летнего велосипедиста.

Напротив дома № 70а/1 по улице Молодогвардейцев 32-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд» сбил 17-летнего подростка.

«Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что переход проезжей части допускается только по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора. При езде на самокате или велосипеде, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо велосипед (самокат) вести рядом», — рассказали в ГИБДД.