В Челябинске женщина вонзила в своего зятя шампур

Мужчину госпитализировали

В Челябинске в одном из СНТ местная жительница во время ссоры воткнула в своего зятя шампур. Женщину задержали, а пострадавшего госпитализировали, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

ЧП произошло днем 29 октября в СНТ «Хлебосад», расположенном в Калининском районе. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что семейство распивало спиртные напитки и в какой-то момент между тещей и зятем произошла ссора. Недолго думая, 63-летняя женщина схватила шампур и вонзила его в шею мужчины.

«Подозреваемая, ранее не имевшая проблем с законом, задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства»,— уточнили в ведомстве.

Мужчину госпитализировали, он получает необходимое лечение.