В Челябинске женщина расколотила битой автомобиль

Полиция проводит проверку

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На парковке возле одного из домов на улице Мартеновской в Челябинске женщина расколотила битой автомобиль Lada. Инцидент попал на камеру домофона «Интерсвязи».

На кадрах видно, как блондинка выходит из подъезда к авто и разбивает битой лобовое стекло и окна. После выплеска эмоций женщина уходит со двора.

«Заявления по данному факту не поступало, однако полиция все равно проводит проверку и выясняет все обстоятельства ЧП», — прокомментировали Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.