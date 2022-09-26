В Челябинске женщина пойдет под суд за жестокое обращение с четырьмя детьми

Обвиняемая не занималась образованием и воспитанием детей

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт в отношении местной жительницы. Она пойдет под суд за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и жестокое обращение с ними (статья 156 УК РФ). Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в прокуратуре региона.



По версии следствия, мать четверых детей безразлично относилась к здоровью несовершеннолетних, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем. Также известно, что обвиняемая била своих детей.

Расследование дела завершено. Материалы направлены в Калининский районный суд.