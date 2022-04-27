В Челябинске женщину будут судить за угон автомобиля сестры

Обвиняемая предъявила документы родственницы дорожным полицейским

Прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Ее обвиняют в угоне автомобиля (часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 21 августа 2020 года обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и села за руль машины Changan, принадлежащей ее сестре.

«Сотрудниками полиции на улице Братьев Кашириных данный автомобиль был остановлен для проверки документов. Обвиняемая предоставила документы на автомобиль на имя родственницы», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Сестра женщины, которая не имеет отношения к правонарушению, была незаконно привлечена к административной ответственности.

Уголовное дело рассмотрит Калининский райсуд Челябинска.