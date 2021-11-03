В Челябинске женщина пойдет под суд за оставление одних дома маленьких дочерей

По версии следствия, мать не занималась ни физическим, ни духовным развитием детей

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия обвиняемая ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию дочерей возраста 2 и 6 лет, не оставляла детям еду, не водила в детские дошкольные учреждения, в домашних условиях развитием детей не занималась, на учет в медицинское учреждение по месту проживания не ставила, применяла жестокость и недопустимые методы воспитания», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 11 августа утром к дому на Каслинской, 23 после звонка прохожих прибыли сотрудники МЧС. На подоконнике у открытого окна на четвертом этаже стояла 6-летняя девочка и кричала. Оказалось, что малышка просила есть. Ребенок находился дома вместе с двухлетней сестренкой. Благодаря бдительности очевидцев удалось избежать трагедии — прибывшие на вызов пожарные развернули автолестницу, чтобы снять ребенка с подоконника. В этот момент в квартиру зашел брат матери малышек.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).



До этого челябинка попала в поле зрения сотрудников полиции, когда жители соседней квартиры обратились с сообщением по поводу оставления детей одних дома без присмотра. Сотрудники полиции вместе с представителями органов опеки выехали на место. В помещении наблюдались неблагоприятные условия проживания, а несовершеннолетние находились в явно неухоженном состоянии.