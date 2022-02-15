В Челябинске женщина пойдет под суд за организацию фиктивных ДТП

Обвиняемая, по версии следствия, действовала в составе преступной группы

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Челябинска. Ее обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сегодня,15 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая в составе организованной преступной группы принимала участие в инсценировке ДТП с целью получения выплат от страховых компаний.

Женщина купила автомобиль «Хонда», на котором в период 2017 по 2018 годы участвовала в фиктивных авариях, находила людей, которые ставили подписи в документах как виновники или потерпевшие. Затем липовые документы обвиняемая передавала в страховую компанию.

В отношении челябинки были возбуждены уголовные дела по частям 4 статьи 159.5 УК РФ, части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество и покушение на мошенничество в сфере страхования»).

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемой частично возмещен причиненный ущерб страховой компании в размере 200 тысяч рублей. Дела остальных участников преступной группы находятся в производстве», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд.