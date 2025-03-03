В Челябинске женщина пойдет под суд за оформление автокредитов на бомжей

Сумма ущерба составила более 5 млн рублей

В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело 49‑летней женщины. Ее обвиняют в мошенничестве (статья 159 УК РФ) с автокредитами. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в ГУ МВД по региону.

Обвиняемая придумала преступную схему — искали лиц без определенного места жительства или граждан, ведущих асоциальный образ жизни. За материальное вознаграждение, кров, одежду и парикмахерские услуги челябинка предлагала им брать на себя автокредиты.

«Став автовладельцами, подставные заемщики передавали обвиняемой автомобили, а она продавала их третьим лицам, не осведомленным о наличии статуса залога на транспортные средства», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Так ей удалось продать четыре авто на сумму более пяти миллионов рублей, однако замысел «предпринимательницы» был разоблачен.