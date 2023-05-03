В Челябинске женщина пойдет под суд за обман продавцов IPhone

Ущерб потерпевшим составил 154 тысячи рублей

Прокуратура Курчатовского района Челябинска направила в суд уголовное дело 24-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, женщина находила на сайте объявления о продаже IPhone, встречалась с продавцами и показывала им на экране фиктивный чек о переводе денег, после чего скрывалась с товаром.

«Таким способом обвиняемая нанесла ущерб на сумму 154 тысячи рублей трем потерпевшим», — сообщили в региональной прокуратуре.

Дело рассмотрит Курчатовский районный суд Челябинска.