В Челябинске женщина пойдет под суд за незаконное получение материнского капитала

Обвиняемая подала ложные сведения о рождении второго ребенка

Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина пойдет под суд по делу о мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая подала в отдел ЗАГС ложные сведения о рождении второго ребенка.

«После этого женщина обратилась в территориальное управление пенсионного фонда и получила государственный сертификат на материнский капитал в размере более 453 тысяч рублей. Деньги обвиняемая обналичила», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд.