Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина пойдет под суд по делу о мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемая подала в отдел ЗАГС ложные сведения о рождении второго ребенка.
«После этого женщина обратилась в территориальное управление пенсионного фонда и получила государственный сертификат на материнский капитал в размере более 453 тысяч рублей. Деньги обвиняемая обналичила», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд.