В Челябинске женщина пойдет под суд за мошенничество с микрокредитами на 230 тысяч рублей

Обвиняемая оформляла займы по паспортам знакомых

Отдел дознания УМВД РФ по Челябинску окончил расследование дела о мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ) в отношении 38-летней местной жительницы. Об этом сегодня, 3 февраля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской полиции.

По версии следствия, обвиняемая заключала договоры займа в микрофинансовых организациях, заведомо зная, что возвращать долги она не будет.

«При подаче заявок на получение микрозайма обвиняемая указывала свой расчетный счет, при этом вносила оказавшиеся у нее в распоряжении паспортные данные своих знакомых. Так она оформила 17 кредитов в разных микрофинансовых организациях на общую сумму около 230 тысяч рублей», — рассказали в УМВД по Челябинску.

Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.