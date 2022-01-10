Сегодня, 10 января, в здании цеха по производству матрасов на улице Хлебзаводской, 15 вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Прибывшие пожарные приступили к тушению огня, охватившего площадь в 40 кв. м. Сотрудники 4-й пожарно-спасательной части вывели из здания женщину и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая отравилась продуктами горения.
«На месте работают три звена ГЗДС, обеспечено водоснабжение их гидранта», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.
До прибытия пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались 20 человек.