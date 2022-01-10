В Челябинске женщина пострадала во время пожара в цехе по производству матрасов

Из горящего здания эвакуировались 20 человек

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Сегодня, 10 января, в здании цеха по производству матрасов на улице Хлебзаводской, 15 вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Прибывшие пожарные приступили к тушению огня, охватившего площадь в 40 кв. м. Сотрудники 4-й пожарно-спасательной части вывели из здания женщину и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая отравилась продуктами горения.

«На месте работают три звена ГЗДС, обеспечено водоснабжение их гидранта», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

До прибытия пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались 20 человек.