В Челябинске женщина пострадала в ДТП по вине пьяного водителя

На мужчину составили административный протокол

На проспекте Победы в Челябинске пьяный водитель «Фольксвагена Поло» устроил ДТП, в котором пострадала его пассажирка. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.

Авария случилась ночью в минувшие выходные напротив дома № 293а по проспекту Победы. 39-летний водитель иномарки не справился с управлением, наехал на трамвайные пути и снес дорожный знак. В результате ДТП 34-летняя женщина получила травмы.

«Водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлен административный протокол», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

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