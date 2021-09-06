В Челябинске женщина попала под колеса поезда

Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами

На железнодорожном перегоне Чурилово — Тракторострой 62-летняя женщина попала под колеса пассажирского поезда. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

ЧП случилось накануне вечером, 5 сентября. 62-летняя женщина шла по колее железнодорожного пути. Машинист поезда заметил пенсионерку, подал сигнал и экстренно затормозил, однако предотвратить наезд не получилось. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в челябинскую больницу.

«Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и напоминают, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

На железнодорожной станции Чебаркуль грузовой поезд наехал на 20-летнего южноуральца, который сидел на рельсах. Парень был нетрезв и не реагировал на сигналы машиниста. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.

