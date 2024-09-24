Сегодня, 24 сентября, рядом с домом № 37 на улице Машиностроителей 33-летний водитель MAN сбил женщину, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

Пострадавшую госпитализировали.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске возбудили уголовное дело после гибели женщины под колесами грузовика.