В Челябинске женщина получила травму при обрыве троллейбусного провода

ЧП случилось по вине водителя грузовика

Напротив дома № 32 по улице Героев Танкограда 62-летний водитель автомобиля Scania P340 с полуприцепом наехал на провода контактной сети и оборвал их. От падения проводов 43-летняя прохожая получила травмы. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне днем.

«После ЧП водитель грузовика скрылся, однако впоследствии был разыскан сотрудниками полиции», — рассказали в Госавтоинспекции.

Накануне вечером напротив дома № 174 по улице Труда 19-летний водитель DATSUN, находясь за рулем с признаками алкогольного опьянения, въехал в в автомобиль ВАЗ. Пострадали 72-летний водитель и 68-летняя пассажирка отечественного авто.