В Челябинске женщина получила срок за продажу сильнодействующих таблеток для похудения

Осужденная организовала контрабандную поставку препарата из Казахстана

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 37-летней женщине за незаконный оборот и контрабанду сильнодействующих таблеток для похудения. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что челябинка в марте 2020 года организовала поставку препаратов для похудения из Республики Казахстан. Препараты содержали сильнодействующее вещество сибутрамин.

Контрабандную продукцию женщина успела продать 14 лицам.

«В отношении челябинки были возбуждены уголовные дела по частям 1, 3 статьи 234 УК РФ („Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта“) и части 1 статьи 226.1 УК РФ („Контрабанда сильнодействующих веществ“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Курчатовский районный суд вынес приговор и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Аналогичное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска. У 37-летней местной жительницы изъято более килограмма сильнодействующего препарата для похудения.