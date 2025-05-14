В Челябинске женщина получила два миллиона рублей на вымышленных детей

Подозреваемой грозит наказание вплоть до лишения свободы

Сотрудники полиции Челябинска задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в крупном мошенничестве с использованием материнского капитала, сообщили в ГУ МВД по региону.

Она предоставила в ЗАГС подложные документы о рождении двух детей, которых на самом деле не существует.

«Впоследствии, используя эти документы, женщина получила материнский капитал и другие социальные выплаты на общую сумму около 2 миллионов рублей, выделенных в рамках национального проекта „Демография“», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).