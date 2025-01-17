В Челябинске женщина получила два миллиона рублей на несуществующих детей

Подозреваемая попала под статью о мошенничестве

В Челябинске 49-летняя женщина получила два миллиона рублей, оформив материнский капитал и выплаты на троих несуществующих детей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Подозреваемая предоставила в районный отдел ЗАГС сведения о рождении детей-близнецов, а потом обратилась в Социальный фонд за маткапиталом. Полученный сертификат 49-летняя злоумышленница обналичила.

«Спустя пару лет женщина снова решила обманным путем получить деньги от государства. Она обратилась к оператору господдержки и предоставила ложные сведения о рождении третьего ребенка, после чего получила полагающуюся в таких случаях субсидию», — рассказали в региональном полицейском главке.

Теперь женщина попала под уголовную статью о мошенничестве (статья 159 УК РФ).