В Челябинске женщина погибла при столкновении двух машин

Еще одна пострадала, в нее отлетели осколки автомобиля

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В Челябинске стоявшую на остановке женщину травмировало осколками от попавших в ДТП автомобилей. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения.

Авария произошла на перекрестке улиц Чоппа и Хохрякова. Автомобиль «Рено» совершал разворот и не предоставил преимущество встречно движущемуся «Мерседесу».

«После столкновения, от автомобиля „Рено“ отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину находившуюся на остановочном комплексе. В результате ДТП пострадала также пострадала пассажирка „Рено“, она от полученных травм скончалась в медицинском учреждении»,— прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Ирина Токарева.

Отмечается, что водитель «Мерседеса», который уже задерживался сотрудниками ГИБДД и отказывался от освидетельствования на состояния опьянения, в этот раз также находился с признаками опьянения. От процедуры медицинского освидетельствования на состояния опьянения он и в этот раз отказался.