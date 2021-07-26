В Челябинске женщина выпрыгнула из машины скорой помощи и погибла

Пострадавшая имела психическое заболевание

В Челябинске в понедельник, 26 июля, рано утром на Троицком тракте погибла 42-летняя женщина. Она открыла дверь движущейся скорой помощи и выпрыгнула из авто. Женщина погибла от полученных травм, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Идет проверка на установление всех причин произошедшего. Известно, что пострадавшая имела психическое заболевание», — прокомментировали в главном управлении МВД России по Челябинской области.

Как пациентка скорой могла самостоятельно открыть дверь на ходу и отправлялась ли она на госпитализацию,— еще предстоит выяснить правоохранительным органам.