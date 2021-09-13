В Челябинске женщина погибла после наезда пассажирского ПАЗа

Пострадавшая переходила дорогу на разрешенный сигнал светофора

В Ленинском районе Челябинска женщина попала под колеса маршрутного ПАЗа и позже скончалась в больнице. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Челябинка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу рядом с домом № 8 по улице Машиностроителей. В этот момент 54-летний водитель маршрутного ПАЗа № 66 при повороте направо сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали, однако позже ее родственники сообщили, что женщина умерла в больнице.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске водитель иномарки насмерть сбил женщину, стоявшую на обочине.