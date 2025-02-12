В Челябинске женщина перевела мошенникам 4 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Пострадавшая и ее родственник взяли кредиты

В Челябинске 65-летняя женщина стала жертвой мошенников — она перевела им четыре миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала потерпевшей поступил звонок в мессенджере якобы от юриста. Мужчина предложил пенсионерке вкладывать деньги в криптовалюту, она согласилась.

«После этого „эксперт“ создал для женщины криптокошелек и попросил отправлять средства через криптообменник. Челябинка в течение четырех месяцев, как со своих счетов, так и со взятых в банках кредитов, перевела мошенникам около 3,5 миллиона рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Вкладчица решила вывести заработанные деньги, однако лжеюрист сказал, что криптокошелек заблокирован и надо внести 1,5 миллиона рублей для его разблокировки.

Потерпевшая рассказала обо всем родственнику, которого совсем не смутил такой вид заработка. Он оформил кредит на 1,3 миллиона рублей и одолжил 300 тысяч рублей из своих денег. А дальше мошенник потребовал еще миллион рублей. И опять женщина побежала в банк, оформила кредит и перевела эти деньги. После этого «юрист» пропал.

Тогда женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинку втянули в мнимый заработок на бирже после общения через приложение знакомств.