В Челябинске женщина перевела лжеброкеру 1,4 миллиона рублей

Полицейские разыскивают мошенника

В Челябинске 38-летняя местная жительница хотела заработать на инвестициях, но в результате лишилась 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что семь месяцев назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой компании, и предложил вложить деньги в акции одной из организаций, пообещав хороший доход. Женщина зарегистрировалась в приложении одной из бирж и на протяжении семи месяцев пополняла свой лицевой счет. В какой-то момент она не смогла войти в свой личный кабинет, так как кто-то сменил все данные, и потеряла 1,4 миллиона рублей. Тогда она поняла, что ее обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция указанной части статьи — наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают личности причастных к совершению преступления.