В Челябинске женщина отсудила компенсацию в 60 тысяч рублей за незаконное преследование

Галина Горина сделала репост записи в социальной сети

Центральный районный суд Челябинска взыскал в пользу пенсионерки из Челябинска 60 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование об оправдании терроризма. Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин.

В отношении Галины Гориной ранее было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Дело в том, что женщина сделала на своей странице во «ВКонтакте» репост записи о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Позже следствие не обнаружило в этом состава преступления, поскольку пенсионерка никак не высказала свое отношение к событию.

Челябинка обратилась в суд за компенсацией в 360 тысяч рублей, однако требования истца снизили в шесть раз. Женщине должны выплатить 60 тысяч рублей.

Как ранее писал наш сайт, Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жителя Красноармейского района Челябинской области виновным в публичном оправдании терроризма.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении челябинца, подозреваемого в публичном оправдании терроризма.