Во время надзора за дорожным движением на улице Худякова в Челябинске полицейские доставили женщину со схватками в роддом. Об этом сегодня, 14 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
К правоохранителям обратился водитель автобуса, он сообщил, что в салоне женщине стало плохо. Инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Артем Кочегаров и младший лейтенант полиции Андрей Чадов на руках перенесли роженицу в автомобиль: у челябинки схватки начались прямо в автобусе.
«Капитан полиции Радий Ганиев доставил женщину в Областной перинатальный центр, предварительно связавшись с медиками. Пассажирку уже на пороге роддома встречали врачи», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.
Челябинка родила мальчика по имени Никита. Женщина благодарит сотрудников Госавтоинспекции за помощь, оказанную в ответственный момент.