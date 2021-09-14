В Челябинске женщина начала рожать в пассажирском автобусе

Полицейские доставили беременную в перинатальный центр

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Во время надзора за дорожным движением на улице Худякова в Челябинске полицейские доставили женщину со схватками в роддом. Об этом сегодня, 14 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

К правоохранителям обратился водитель автобуса, он сообщил, что в салоне женщине стало плохо. Инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции Артем Кочегаров и младший лейтенант полиции Андрей Чадов на руках перенесли роженицу в автомобиль: у челябинки схватки начались прямо в автобусе.

«Капитан полиции Радий Ганиев доставил женщину в Областной перинатальный центр, предварительно связавшись с медиками. Пассажирку уже на пороге роддома встречали врачи», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Челябинка родила мальчика по имени Никита. Женщина благодарит сотрудников Госавтоинспекции за помощь, оказанную в ответственный момент.