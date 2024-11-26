В Челябинске женщина на иномарке вылетела с дороги и погибла

Водитель не справилась с управлением авто

Сегодня ночью, 26 ноября, в Челябинске случилась смертельная авария. 32‑летняя женщина, управляя машиной Mazda Demio, не справилась с управлением на изгибе дороге. Машина вылетела на обочину и опрокинулась. Водитель от полученных травм погибла, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в поселке Чурилово в районе дома № 183 на улице Самохина. На месте работает эвакуатор, экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В ГАИ отметили, что с начала года это 40‑я авария, в которой погибли люди.