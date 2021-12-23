В Челябинске женщина и двое детей попали под колеса авто

Пострадавшие получили травмы

Напротив дома № 79 по улице Профессора Благих водитель «Митсубиси Лансер» сбил женщину и двоих детей. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинску. Авария случилась накануне утром. 36-летний водитель авто сбил пешеходов на нерегулируемом переходе.

«В результате ДТП травмы получила 23-летняя женщина, а также 9-летний и 3-летний ребенок», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Дорожная полиция предупреждает: пешеходам перед началом перехода проезжей части всегда необходимо убедиться, что машины полностью остановились и пропускают, и только после пересекать проезжую часть. Рекомендуется разместить на одежде световозвращающие элементы, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темноте.