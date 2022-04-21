В Челябинске завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Под суд пойдет начальник Челябинской дирекции связи — структурного подразделения Центральной станции связи — филиала ОАО «РЖД». Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По версии следствия, обвиняемый использовал мощности предприятия для майнинга криптовалюты в 2020 году.
«Он разместил устройства, необходимые для выполнения определенных математических вычислений для майнинга, в служебных помещениях Челябинской дирекции связи — структурного подразделения Центральной станции связи — филиала ОАО „РЖД“, с их подключением к электросети для обеспечения их работоспособности за счет потребления электроэнергии, оплачиваемой ОАО „РЖД“. Также он привлекал работников предприятия к установке и наладке оборудования, не рассказывая о преступных намерениях», — рассказали в ведомстве.
Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с ОЭБ и ПК Южно-Уральского ЛУ УТ МВД России по УрФО.
Обвиняемый уволен. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.