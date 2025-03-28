В Челябинске железнодорожник брал взятки за попустительство

На замначальника локомотивного депо возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подразделения железной дороги, организовавшего коррупционную схему по незаконному обогащению, сообщает пресс-центр следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СКР.

Замначальника Эксплуатационного локомотивного депо Челябинск подозревается в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, деньги от машинистов железнодорожнику заносил посредник, в обмен требовалось попустительство по службе, то есть неприменение входящих в его полномочия мер ответственности в случае выявления совершенных машинистами нарушений. Преступления выявлены сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

«Вышеуказанные действия повлекли угрозу транспортной безопасности на железнодорожном транспорте. Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы», — заявили в ведомстве.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление возможных иных эпизодов преступной деятельности. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.