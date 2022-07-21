В Челябинске завершили расследование дела о взятках замначальника регионального отделения ПФР

Александр Орехов заключил досудебное соглашение

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда России Александра Орехова. Его обвиняют в получении взятки от представителя частной охранной организации «Аквилон». Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Орехов в период с 2019 по 2021 год совместно с соучастниками — начальником регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части Рудольфом Зайцевым — получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

«Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения. Следователем СК в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество в сумме более 3 млн рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его также обвиняют в получении взятки.

Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.



