В Челябинске завершили поиски семилетней девочки

Ребенок дома, с ней все в порядке

В Челябинске завершили поиски семилетней Авроры, которая сегодня утром ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдена, жива! Огромное спасибо свидетелю Анне, компании „Интерсвязь“ за доступ к архиву камер, неравнодушным людям, которые обратили внимание на ребенка. Девочку привели домой»,— рассказали волонтеры на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Где ребенок находился с утра и до вечера, не сообщается.

Информацию о нахождении ребенка ИА «Первое областное» подтвердили и в полицейском главке.