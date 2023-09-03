В Челябинске завершили поиски семилетней Авроры, которая сегодня утром ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Найдена, жива! Огромное спасибо свидетелю Анне, компании „Интерсвязь“ за доступ к архиву камер, неравнодушным людям, которые обратили внимание на ребенка. Девочку привели домой»,— рассказали волонтеры на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Где ребенок находился с утра и до вечера, не сообщается.
Информацию о нахождении ребенка ИА «Первое областное» подтвердили и в полицейском главке.