В Челябинске завершены поиски пропавших брата и сестры

Детей нашли в одном из ТРК

В Челябинской области завершены поиски брата и сестры, которые ушли гулять днем 15 января в поселке Северный Рудник в Копейске. Детей нашли в одном из торгово-развлекательных комплексов Челябинска, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками ОМВД России по городу Копейску в ходе проведенных розыскных мероприятий найдены пропавшие 15 января дети. Полицейские нашли их в Челябинске в одном из торгово-развлекательных комплексов. По предварительным данным, противоправных действий в отношении юных копейчан не совершалось»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, детей искали больше 12 часов. К поискам подключились как сотрудники полиции, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».