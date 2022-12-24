В Челябинске завершены поиски подростка, ушедшего из дома 6 декабря

С мальчиком все с порядке

В Челябинске завершили поиски 14-летнего подростка, который ушел из дома 6 декабря и почти три недели не выходил на связь и не появлялся дома. Мальчик жив, с ним все с порядке. Об этом сообщили координаторы поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив»,— говорится в сообщении.

Где подросток находился все это время и почему не выходил на связь — не сообщается.

Напомним, ориентировку о пропаже ребенка волонтеры разместили на прошлой неделе. В поисках также были задействованы сотрудники полиции.