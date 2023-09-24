В Челябинске завершены поиски 12-летнего мальчика

С ним все в порядке

В Челябинске найден 12-летний мальчик, который накануне, 23 сентября, не вернулся домой с тренировки. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ребенок находился неподалеку от дома.

«Мальчик найден инспекторами по делам несовершеннолетних. Противоправных деяний в его отношении не совершалось. Мальчик гулял недалеко от дома»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и беседуют с родителями ребенка.