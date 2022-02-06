В Челябинске завершены поиски 12-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома 3 февраля

В Челябинске нашли 12-летнего мальчика, который ушел из дома 3 февраля. Об этом вечером 5 февраля сообщили координаторы поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

«Найден, жив»,— говорится в сообщении.

Где находился ребенок все это время, не сообщается.

Напомним, в конце января на несколько дней пропала 10-летняя девочка. Сотрудники полиции нашли ее у отца.

16 января полицейские нашли сбежавших из дома в поселке Северный Рудник в Копейске брата и сестру в торговом центре в Челябинске. Детей искали более 12 часов.