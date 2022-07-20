В Челябинске завершено расследование уголовного дела экс-заместителя министра экологии

Материалы следствия направлены в прокуратуру для утверждения обвинения

Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ), сообщает СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый в период неблагоприятных метеорологических условий вопреки интересам службы не принимал реальных мер по отслеживанию и устранению последствий в период осуществления выбросов промышленными предприятиями, значительно превышающих показатели допустимого значения выброса вредных веществ в атмосферу города Челябинска.

Преступления выявлены сотрудниками регионального ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что в отношении Виталия Безрукова возбудили уголовное дело летом 2021 года по части 1 статьи 286 УК РФ. По предварительной версии, подозреваемый знал о проведении контрольных замеров в период НМУ и предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами.

7 июля 2022 года его задержали. Центральный районный суд Челябинска избрал Виталию Безрукову меру пресечения в виде запрета определенных действий, освободив из-под стражи в зале суда.