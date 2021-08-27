В Челябинске завели уголовное дело на застройщика, обманувшего дольщика на 4 миллиона рублей

Речь идет о компании «Челябинскавтотранс», возводившей десятиэтажку по улице Сулимова

В отношении руководства застройщика ООО «Челябинскавтотранс» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Участник долевого строительства выплатил более четырех миллионов рублей, но не получил обещанные жилые помещения, сообщили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, в период 2019—2020 годов руководители компании подписали с челябинцем инвестиционный договор, по условиям которого ему должны были передать несколько жилых помещений.

«По указанному договору мужчина выплатил более 4 миллионов рублей, однако руководители ООО „Челябинскавтотранс“ намерения исполнять договор не имели. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Если ваши права также были нарушены при предоставлении жилья в доме 51б по улице Сулимова в Челябинске, следует обратиться в следственное управление СК РФ по Челябинской области по телефону 8 (351) 728-57-93.

Напомним, в Челябинске жители новостройки, они же — владельцы квартир в соседнем ветхо-аварийном доме, больше года не могут оформить в собственность новое жилье. Застройщик передал жилые помещения инвесторам, которые пытаются выгнать новоселов из квартир.

В мэрии Челябинска уточнили, что земля, на которой стоит высотка, находится в общей долевой собственности жителей. Участок не передавался застройщику — ООО «Челябинскавтотранс». В мэрии также нет информации о договорах, заключенных между жителями и застройщиком.