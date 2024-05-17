В Челябинске завели дело на девушек, сделавших 95 закладок с наркотиками

Изъято полкило запрещенных веществ

В Челябинске полицейские задержали двух челябинок, у которых изъяли три свертка с наркотическим веществом PVP. Общий вес изъятых средств составил свыше 500 граммов, сообщает ГУ МВД по региону.

«Незадолго до задержания подозреваемые разложили на территории Советского района 95 закладок с наркотическим веществом с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Закладки изъяты сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

По месту жительства девушек оперативники изъяли еще более 400 граммов синтетического наркотика. В отношении подозреваемых, 23 и 17 лет, возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств.