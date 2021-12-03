В Челябинске завели дело на 17‑летнего парня, устроившего массовую аварию

Решение примет комиссия по делам несовершеннолетних

В Челябинске возбудили дело в отношении 17-летнего юноши, который на BMW устроил массовую аварию. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП случилось 27 ноября на улице Чичерина. Несовершеннолетний водитель за рулем отцовского автомобиля не справился с управлением и спровоцировал столкновение с автомобилями «Тойота», «Киа», «Шкода» и «Хендай». Обошлось без пострадавших.

«В отношении водителя BMW возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ („Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления“). Решение примет комиссия по делам несовершеннолетних», — сообщили в ГИБДД.