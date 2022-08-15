В Челябинске заведующую общежитием вуза подозревают в хищении 300 тысяч рублей

Женщина, по версии следствия, фиктивно трудоустроила знакомую

В отделе полиции «Центральный» УМВД по Челябинску возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) в отношении заведующей общежитием университета. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Подозреваемая, по версии следствия, трудоустроила свою 37-летнюю знакомую, однако фактически она не выполняла служебные обязанности. Тем не менее в течение 1,5 года на карту подозреваемой приходила зарплата «коллеги». Сумма составила более 300 тысяч рублей.

«При обыске карта была найдена и изъята у подозреваемой по адресу ее проживания. Деньгами с карты она распоряжалась по своему усмотрению. Знакомая знала о данной ситуации и согласилась на нее из личной заинтересованности, чтобы впоследствии оформить ипотечный кредит, для которого необходим трудовой стаж», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемая на время следствия находится под подпиской о невыезде.

По данным источника Первого областного информагентства, речь идет об общежитии ЮУрГУ.



