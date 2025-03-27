В Челябинске заведующую детсадом оштрафовали за побег шестилетнего ребенка

Воспитатель получила выговор

Мировой судья взыскал 10 тысяч рублей с заведующей детским садом за побег шестилетнего ребенка, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 30 января в Калининском районе Челябинска. Воспитательница не пересчитала детей после прогулки, и мальчик остался на улице. Ребенок не стал дожидаться, когда его обнаружат, и ушел за ворота. Прогулявшись два квартала, дошкольник замерз и обратился к незнакомой женщине за помощью.

Полиция быстро нашла ребенка, а прокуратура разобралась в ситуации.

Заведующую детсадом оштрафовали по административной статье, а воспитательница получила выговор.