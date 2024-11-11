В Челябинске застрявшие в проводах воздушные шары спровоцировали «салют»

Посыпавшиеся искры осветили весь микрорайон

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Вечером 10 ноября в микрорайоне Академ Riverside в Челябинске местные жители услышали громкие хлопки и увидели искры на линиях электропередач. Они предполагают, что причиной ЧП стали воздушные шары.

«Кто-то выбросил воздушные шары. От ветра их отнесло на линии электропередач, которые находятся в районе стройки у ЧелГУ, и, скорее всего, они взорвались: громкие хлопки сопровождались кучей искр»,— рассказала ИА «Первое областное» одна из местных жительниц.

По словам женщины, искры попали на автомобили и могли оставить на машинах следы.

Напуганные местные жители сразу же вызвали пожарных. Но, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, спасатели, прибыв на место, последствий «салюта» не обнаружили и уехали.