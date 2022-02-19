В Челябинске замминистра здравоохранения отправили в СИЗО на два месяца

Он будет находиться под стражей до 18 апреля

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 19 февраля, заместителю министра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову Тракторозаводской районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщил собеседник ИА «Первое областное».

По версии следствия, Александр Кузнецов вступил в сговор с ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с этой компанией фирмами при закупке медоборудования для больниц Челябинской области. На судебном заседании прозвучало, что суммы контрактов были завышены на 63 миллиона рублей. Замминистра регионального здравоохранения вины не признал.

«Кузнецову предъявили обвинение по части 3 статьи 285 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи и прокуратура ходатайствовали о мере пресечения в виде заключения под стражу, адвокаты просили более мягкую меру, подчеркивая, что на счетах подзащитного не нашлось больших сумм, а также не было найдено дорогостоящего имущества»,— рассказал собеседник.

Однако суд избрал Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 18 апреля 2022 года.

Напомним, 18 февраля силовики пришли в здание регионального Минздрава для проверки документов на закупку томографов. Тогда же они задержали Александра Кузнецова на рабочем месте и увезли на допрос в следственный комитет.