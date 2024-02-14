Прокуратура утвердила обвинительное заключение проректору Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павлу Рябчуку и заместителю директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антону Семченко. Они пойдут под суд по делу о взятках от студентов (часть 3 статьи 290 УК РФ).
Рябчуку вменяют 11 эпизодов получения взяток на сумму 250 тысяч рублей, Семченко будут судить по 13 эпизодам на 313 тысяч рублей.
«Заместитель директора проставлял в зачетные книжки и ведомости оценки за контрольные работы, зачеты и экзамены без фактической проверки знаний. Проректор получал через посредников взятки за аналогичные действия», — рассказали в региональной прокуратуре.
На имущество обвиняемых наложен арест. Дело рассмотрит Калининский районный суд.