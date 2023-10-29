В Челябинске закрыли аэропорт из-за снегопада

Ряд рейсов задерживается

В Челябинске сегодня, 29 октября, весь день идет снег. Из-за непогоды аэропорт Курчатов закрыли, в связи с чем прибытие пяти самолетов задерживается, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Самолет из Душанбе должен был прибыть в 9 часов утра, теперь расчетное время прибытия — 13:00. На полчаса задерживаются рейсы из Москвы и Екатеринбурга, почти на два часа — рейс из Новосибирска. Также задержан еще один рейс из Москвы, запланированный на 15:35.

Из Челябинска перенесли вылеты в Москву и Новосибирск.

Отметим, ряд самолетов вылетел сегодня из Челябинска с опозданием. Так, на шесть часов задержали ночной рейс в Душанбе, на почти четыре часа — рейс в Анталью. Также позже запланированного времени вылетели самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды.

В Челябинской области сегодня бушует непогода. На трассе М-5 возобновили ограничение движения для автобусов, большегрузов и такси. Синоптики накануне объявили штормовое предупреждение.