В челябинском суде удовлетворено требование прокурора о закрытии салона ритуальных услуг, который располагается в жилом доме. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
На сомнительное соседство неоднократно жаловались жители многоквартирного дома по улице Братьев Кашириных, 89. Именно здесь расположился салон «Ритуал-сервис». По данному факту прокуратурой Калининского района Челябинска была проведена проверка и направлен иск в суд о запрете размещения торговой точки в этом здании, поскольку это противоречит действующему законодательству о работе салонов ритуальных услуг.
Калининский районный суд удовлетворил исковое требование прокурора. Предприниматель обязан закрыть салон в жилом доме.
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